Токио, 24 августа, 2022, 05:02 — ИА Регнум. Около 70% японских компаний собираются повысить стоимость товаров и услуг в ближайший год или уже сделали это. Об этом свидетельствуют данные опроса от исследовательского центра Teikoku Databank.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По его данным, с августа 2022 года до конца лета 2023 года в Японии собираются поднять цены около 31,2% компаний. Большинство из них планирует это сделать до окончания текущего года. Этот показатель выше почти в два раза, чем результат соцопроса, проведенного в июне 2022 года.

Отмечается, что из компаний, которые уже повысили стоимость услуг или товаров, каждая четвертая сделала это не в первый раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Японии начали проводить кампанию за то, чтобы молодежь употребляла больше спиртных напитков. Отмечалось, что, по мнению японских властей, эта мера позволит увеличить налоговые поступления в бюджет страны.