Стамбул, Турция, 24 августа, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Выход двум сухогрузам с зерном из порта города Одессы санкционировал совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба СКЦ.

Лоцманский Катер сопровождает сухогруз

Уточняется, что движение двух судов из порта Одессы, перевозящих более 46,1 тыс. тонн зерна санкционировал СКЦ в рамках черноморской зерновой инициативы.

Судно Ganosaya, гружённое 16,5 тыс. тонн кукурузы, направится в Ливию, судно Zhe Hai 505 с 29,6 тыс. тонн рапса на борту проследует в Роттердам.

В центре отметили, что на 23 августа из портов Одессы, Черноморска и Южного было экспортировано морским путём 723 886 тонн зерна и иной сельхозпродукции.

Также сообщается, что СКЦ завершил досмотр трёх судов, направляющихся в черноморские порты на территории бывшей УССР, и трёх судов, вышедших из черноморских портов и прибывших в Турцию. Все суда получили разрешение на дальнейшее движение. На 24 августа инспекторами запланирован досмотр шести судов, прибывающих в черноморские порты, и трёх судов, отбывающих из портов на территории бывшей УССР.