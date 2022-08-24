Лондон, 24 августа, 2022, 04:36 — ИА Регнум. Переговоры о заключении нового соглашения о цифровой торговле начала Великобритания с киевским режимом. Об этом 24 августа сказано в пресс-релизе министерства внешней торговли Соединённого Королевства.

Украина. Копийка

Уточняется, что представители Лондона и Киева 24 августа объявили о совместном намерении заключить соглашение о цифровой торговле с целью помочь киевскому режиму восстановить экономику и «защитить средства к существованию».

Глава министерства внешней торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян 23 августа встретилась с представителями киевского режима для подтверждения поддержки Киева со стороны Лондона и для начала переговоров.

Планируется, что цифровое соглашение упростит сотрудничество между двумя странами, позволит избежать излишней бюрократии и поможет Киеву эффективнее налаживать торговые связи с Лондоном, используя такие технологии, как электронные контракты, транзакции и подписи.

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