Вашингтон, 24 августа, 2022, 04:32 — ИА Регнум. В Вашингтоне на станции метро неизвестный ударил ножом мужчину и женщину, после чего скрылся. Об этом 23 августа со ссылкой на полицию сообщает телеканал Fox News.

Maarten Van Damme Нож

Мужчина был обнаружен полицией без сознания, с остановившимся дыханием, о его состоянии в настоящее время информации нет. Ранения, полученные женщиной, не опасны для жизни, её состояние стабильное. Пострадавшие были оперативно доставлены в местную больницу.

Отмечается, что нападение было совершено после произошедшей между пострадавшими и подозреваемым словесной перепалки. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося и разыскивает скрывшегося с места преступления подозреваемого.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Испании задержала в Мадриде девять человек, принадлежащих к молодёжной банде Dominican Don’t Play, подозреваемых в совершённом год назад убийстве 20-летнего мужчины.