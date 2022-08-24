Нукуалофа, 24 августа 2022, 04:11 — REGNUM У восточного побережья главного острова архипелага Тонга Тонгатапу 24 августа были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,9. Об этом сообщает Государственное геологическое бюро Австралии.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 100 километрах к северо-востоку от столицы государства города Нукуалофы (24 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 58 километров.
Угроза цунами не объявлялась, о пострадавших и разрушениях информация также не поступала.
Последний раз подземные толчки магнитудой 5,1 фиксировались вблизи Королевства Тонга 9 августа.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали сейсмологи на западе Индонезии.
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