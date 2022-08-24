Нукуалофа, , 04:11 — REGNUM У восточного побережья главного острова архипелага Тонга Тонгатапу 24 августа были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,9. Об этом сообщает Государственное геологическое бюро Австралии.

Тонга European Space Agency

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 100 километрах к северо-востоку от столицы государства города Нукуалофы (24 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 58 километров.

Угроза цунами не объявлялась, о пострадавших и разрушениях информация также не поступала.

Последний раз подземные толчки магнитудой 5,1 фиксировались вблизи Королевства Тонга 9 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали сейсмологи на западе Индонезии.

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