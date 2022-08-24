Штат Калифорния, США, 24 августа, 2022, 04:06 — ИА Регнум. Супруг спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси был осуждён за вождение в нетрезвом виде, повлекшее ДТП с пострадавшими. Об этом 22 августа сообщило издание The Wall Street Journal.

Пьянство за рулём

Пол Пелоси предстал перед судом округа Напа в штате Калифорния, согласно решению суда он должен будет выплатить $4,9 тыс. компенсации пострадавшему и $1723 судебных издержек. Кроме того, Пол Пелоси был приговорён к пяти суткам ареста, однако суд учёл, что мужчина после задержания провёл двое суток под арестом, кроме того, судом было учтено хорошее поведение Пола Пелоси — и за это ему списали ещё два дня, а оставшиеся сутки ареста были заменены общественными работами.

Уточняется, что супругу Нэнси Пелоси был установлен испытательный срок длительностью три года. Кроме того, Пол Пелоси будет обязан прослушать трехмесячный курс о вреде вождения в пьяном виде, а его личный автомобиль будет оснащен спецустройством для проверки дыхания водителя на алкоголь.

Напомним, 82-летний Пол Пелоси был задержан за езду в нетрезвом виде 28 мая после ДТП с участием его Porsche и автомобиля Jeep. Никто из участников аварии серьёзно не пострадал, но Пелоси был обвинён по двум пунктам — ДТП, повлекшее травмы, и вождение в нетрезвом виде, приведшее к травмам.