Тбилиси, , 17:26 — REGNUM В Тбилиси прошла встреча министров Грузии, Турции и Азербайджана, посвящённая развитию транспортных коммуникаций в регионе, сообщает 23 августа economy. ge.

На встрече в Тбилиси Economy.ge

Развитие и конкурентоспособность транспортного коридора Грузии, Азербайджана и Турции были главной темой трехсторонней встречи, в которой приняли участие вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

Как отметили участники встречи, на фоне последних политических и экономических событий возрастает значение транзитно-транспортного коридора, соединяющего Азию и Европу, и его развитие становится одним из наиболее привлекательных маршрутов, соединяющих Восток и Запад.

«Сотрудничество между Турцией, Грузией и Азербайджаном в транзитных, транспортных и логистических направлениях очень важно. На совещании были приняты конкретные решения, которые, безусловно, будут способствовать повышению конкурентоспособности коридора в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Мы обсудили текущие, конкретные проблемы и наметили пути ускорения грузооборота, что позволит нам перевозить больше грузов, используя инфраструктуру Грузии, Азербайджана и Турции, и, наконец, создать реальную альтернативу существующим транзитно-транспортным маршрутам», — заявил вице-премьер-министр Давиташвили.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Караисмаилоглу рассказал о важности трёхсторонней встречи. По его словам, чем больше транспортных коридоров соединит Турцию, Грузию и Азербайджан, тем крепче будут дружественные отношения между тремя странами. Как он отметил, сегодня для всего мира очень важен «Средний коридор», и, следовательно, очень важно развивать кроме «Среднего коридора», также и непрерывный транспортный коридор из Китая в Лондон.

«Уже существующие проекты, такие как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, переход через Мраморное море в Стамбул, позволят это сделать, и эти проекты позволят грузам, поступающим из Китая, достигать Лондона в «неочищенном» режиме. Это очень важный проект как для региона, так и для всего мира, 800-миллиардный объём торговли должен быть использован, а не потерян и распределён по другим транспортным коридорам. Поэтому этот коридор очень важен. Следует отметить, что речь идет о грузоперевозках, но в будущем важно начать пассажирские перевозки наряду с грузоперевозками», — отметил министр транспорта и инфраструктуры Турции.

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Набиев рассказал о возросшем международном интересе к «Среднему коридору».

«Наши страны — Азербайджан, Турция и Грузия — являются важной частью этого коридора. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить один из важных проектов этого коридора — железнодорожную линию Баку — Тбилиси-Карс. Наша цель — повысить эффективность коридора путем рассмотрения таких вопросов, как тарифное регулирование, унификация блокчейн-перевозчиков и синхронизация правил и деятельности вдоль границ», — отметил министр.

На встрече министры обсудили текущую ситуацию, перспективы и направления дальнейшего развития и приняли решения, которые подразумевают увеличение перевозок по железной дороге между Азербайджаном, Грузией и Турцией и своевременное завершение строительства нового железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс.

Напомним, что так называемый «Средний транспортный коридор» должен связать через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию Китай с Европой.