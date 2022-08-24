Вашингтон, 24 августа, 2022, 04:03 — ИА Регнум. Киевский режим может лишиться контроля над югом и левобережья Днепра на территории бывшей УССР в случае затягивания конфликта из-за вмешательства США, заявил экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для журнала The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он выступил с критикой открытого письма, в котором Вашингтон призывали увеличить поставки вооружений для киевского режима. По мнению Макгрегора, новые поставки оружия бандеровцам приведут к росту эскалации ситуации.

«Боевые действия вошли в решающую стадию. Пора прекратить их. Вместо этого авторы письма пытаются закрепить провал. Они выступают за глубоко ошибочную стратегию», — заявил он.

Макгрегор добавил, что продолжение российской специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывшей УССР приведет к непоправимому ущербу для киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британские дипломаты призвали страны Европы не сокращать военную помощь киевскому режиму. В то же время европейские страны обеспокоены растущими расходами на вооружения для киевских нацистов на фоне резкого роста цен на энергоносители.