Кемерово, 24 августа, 2022, 03:58 — ИА Регнум. В Тисульском районе Кемеровской области регулярно в весенне-летний сезон появляются жалобы на «помутнение» рек из-за работы золотодобытчиков. Об этом заявил заместитель губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Иван Шилов ИА REGNUM Загрязнение окружающей среды

По его словам, основных причин у этой проблемы три. Так, ранее было выдано больше 30 лицензий на геологическую разведку и добычу золота на территории района. Панов считает, что «это слишком много для сравнительно небольшой территории».

Вторая причина, по мнению Панова, — бесхозные нерекультивированные участки незаконной добычи золота, где сейчас ничего не добывают, но во время дождей вода вымывает глину из отстойников в притоки реки Кия.

И третья причина — нарушения золотодобытчиками норм природоохранного законодательства.

После жалоб сотрудники Росприроднадзора провели выездные проверки рек Большой Кундат, Тулуюл, Толунчук, Талановая и Берикуль. В пробах воды установлено превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. Материалы переданы в Кемеровскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Сейчас проводятся внеплановые проверки нескольких организаций — ООО «Тулунчук» и ООО «Артель старателей «Золотой полюс». По их результатам будут приняты решения.

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