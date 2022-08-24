Токио, , 03:27 — REGNUM МИД Японии планирует включить затраты на проведение предстоящего саммита G7 в Хиросиме, которые составят 19,9 млрд иен (около $145 млн), в бюджетный запрос ведомства на 2023 финансовый год. Об этом 24 августа сообщает телеканал NHK.

Атомный гриб от взрыва американской бомбы над Хиросимой

1,2 млрд иен (около $8,7 млн) планируется запросить на организацию поездок в Хиросиму и Нагасаки, которые в августе 1945 года подверглись атомным бомбардировкам со стороны США, для представителей молодёжи «ради продвижения концепции мира без ядерного оружия».

Напомним, саммит стран G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония, Канада) должен пройти в Хиросиме с 19 по 21 мая 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, о выборе для следующего саммита G7 Хиросимы, как демонстрации намерения Токио всегда следовать целям ядерного разоружения, в конце июня заявил премьер-министр Фумио Кисида.

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