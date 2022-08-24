Лондон, 24 августа, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Информацией спецслужб о планируемых действиях России на международной арене обещала чаще делиться с общественностью глава МИД Великобритании Лиз Трасс, кандидат на пост премьер-министра страны. Об этом политик написала в опубликованной 24 августа статье в газете The Daily Telegraph.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лиз Трасс

Как указала Трасс, в качестве премьер-министра Великобритании она будет рассекречивать как можно больше данных разведки, чтобы показать миру тактику российского президента Владимира Путина.

«Мое правительство будет стратегически использовать данные разведки, чтобы обнажить попытки Кремля подрывать и дестабилизировать свободолюбивые демократии», — пишет Трасс.

Глава МИД Великобритании уточнила. что такой подход будет применяться с целью сдерживания «злонамеренной активности со стороны потенциально враждебных государств», создающих угрозу глобальной безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, претендующая на должность премьер-министра, заявила о своей готовности применить ядерное оружие.