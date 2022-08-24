Мурманск, , 03:25 — REGNUM Арбитраж Мурманской области получил исковое заявление от компании «Энел Рус Винд азов» из Ростовской области, которая входит в дивизион энергокомпании «Энел Россия». Истец требует с «дочернего актива» немецкого холдинга Siemens — ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» из Ленобласти выплатить убытки в размере более 22,9 млрд рублей, а также просит суд признать недействительным односторонний отказ ответчика от исполнения договора поставки от 2018 года и запретить «инициировать разбирательство в международном коммерческом арбитраже». Дата первого заседания пока не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск был подан 16 августа 2022 года на сумму 22 905 954 059,91 рубля, заявленную как убытки. В деле также оспаривается односторонний отказ ответчика от исполнения договора поставки от 5 декабря 2018 года. Речь идёт о договоре на поставку оборудования для строящегося в Мурманской области ветропарка «Кольская ВЭС». Также истец попросил наложить обеспечительные меры в виде запрета компании-ответчику и иным лицам распоряжаться спорным имуществом на стройплощадке, а также передать спорное имущество на хранение компании ООО «Энел Рус Винд Кола» с возможностью использования в целях реализации строительства ветропарка.

Иск был оставлен без движения из-за недочётов, но 18 августа 2022 года истец подал запрошенные судом дополнительные документы.

Напомним, ранее схожий иск о запрете инициировать судебное разбирательство в международном арбитраже и обязании к исполнению ранее разорванного в одностороннем порядке контракта был рассмотрен арбитражем Москвы. Истцом в деле выступала РЖД, а ответчиком — компания «Der Siemens Aktiengesellschaft» («Сименс Акциенгезельшафт»). Решение было вынесено в пользу истца. В основе спора лежал договор от 2011 года, по которому иностранный подрядчик должен был обслуживать и ремонтировать почти 300 поставленных им электропоездов. Контракт компания расторгла в одностороннем порядке на фоне санкций.

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Компания Siemens попала в медиаповестку в связи со скандальной ситуацией по ремонту турбин газопровода «Северный поток». Из-за сложившейся ситуации остался единственный рабочий агрегат, что приведёт к временной приостановке (с 31 августа 2022 года) на трое суток всего «Северного потока». Вместо поиска решения проблемы Siemens тем временем устраивает шуточные конкурсы, связанные с турбиной.

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