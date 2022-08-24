Мурманск, 24 августа, 2022, 03:25 — ИА Регнум. Арбитраж Мурманской области получил исковое заявление от компании «Энел Рус Винд Кола» из Мурманской области, которая входит в дивизион энергокомпании «Энел Россия». Истец требует с «дочернего актива» немецкого холдинга Siemens — ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» из Ленобласти выплатить убытки в размере более 22,9 млрд рублей, а также просит суд признать недействительным односторонний отказ ответчика от исполнения договора поставки от 2018 года и запретить «инициировать разбирательство в международном коммерческом арбитраже». Дата первого заседания пока не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Иск был подан 16 августа 2022 года на сумму 22 905 954 059,91 рубля, заявленную как убытки. В деле также оспаривается односторонний отказ ответчика от исполнения договора поставки от 5 декабря 2018 года. Речь идёт о договоре на поставку оборудования для строящегося в Мурманской области ветропарка «Кольская ВЭС». Также истец попросил наложить обеспечительные меры в виде запрета компании-ответчику и иным лицам распоряжаться спорным имуществом на стройплощадке, а также передать спорное имущество на хранение компании ООО «Энел Рус Винд Кола» с возможностью использования в целях реализации строительства ветропарка.

Иск был оставлен без движения из-за недочётов, но 18 августа 2022 года истец подал запрошенные судом дополнительные документы.

Напомним, ранее схожий иск о запрете инициировать судебное разбирательство в международном арбитраже и обязании к исполнению ранее разорванного в одностороннем порядке контракта был рассмотрен арбитражем Москвы. Истцом в деле выступала РЖД, а ответчиком — компания «Der Siemens Aktiengesellschaft» («Сименс Акциенгезельшафт»). Решение было вынесено в пользу истца. В основе спора лежал договор от 2011 года, по которому иностранный подрядчик должен был обслуживать и ремонтировать почти 300 поставленных им электропоездов. Контракт компания расторгла в одностороннем порядке на фоне санкций.

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Компания Siemens попала в медиаповестку в связи со скандальной ситуацией по ремонту турбин газопровода «Северный поток». Из-за сложившейся ситуации остался единственный рабочий агрегат, что приведёт к временной приостановке (с 31 августа 2022 года) на трое суток всего «Северного потока». Вместо поиска решения проблемы Siemens тем временем устраивает шуточные конкурсы, связанные с турбиной.

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