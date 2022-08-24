24 августа 2022 | Время чтения 7 мин

Георгий Балаков, , 09:24 — REGNUM Есть в истории мировой цивилизации моменты, которые нельзя забыть. Даты, которые предопределили ход жизни всего человечества на столетия вперед. В число таковых входит День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Это сражение стало одним из крупнейших в истории и навсегда увековечило героев, которые боролись с захватчиками, защищая свою Родину. Не случайно дата этой битвы — 23 августа — получила статус Дня воинской славы России. Именно в этот день 79 лет назад советская армия продемонстрировала всему миру не только мощь русского оружия, но и силу духа своих солдат.

Специальная военная операция России на территории бывшей УССР Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Разгром гитлеровских оккупантов на Курской дуге стал одним из переломных моментов в Великой Отечественной войне, окончательно определившим её исход в пользу Советского Союза. Победа эта не далась легко — воины, в числе которых были представители всех народов страны, заплатили за неё великую цену, а потому и Победа в этой битве является общей для жителей всех государств, некогда бывших частью СССР.

Не случайно говорят, что Великая Отечественная война стала коллективным подвигом советского народа, который храбро и мужественно защищал своё Отечество на всех участках фронта и во всех уголках нашей Родины — солдаты с оружием в руках, а тыловики у станков от Владивостока до Бреста. Общая для сотен народов бывшего СССР Победа стала основой единения и сплочения для многих поколений. И потому защита общей истории от искажения поможет сохранить мир и взаимопонимание между народами исторической России.

Думали ли те, кто в 1945 году дошел до Берлина и водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, что спустя неполные восемь десятилетий их потомкам придётся вновь сокрушать в бою нацистского монстра? Едва ли. Но сейчас участники спецоперации на территории бывш. УССР каждый день вновь и вновь доказывают, что они достойны своих великих предков и никогда не замарают их чести. Но успехи на фронте стали возможны не только из-за отваги и профессионализма российских воинов, но и благодаря слаженной работе обороной промышленности, государства и власти. Не случайно даже заклятые враги Россия сегодня признают, что наша армия обладает новейшим вооружением, которого у них нет. Чего только стоят гиперзвуковые ракеты, которые уже трижды применялись в ходе спецоперации, в то время как в США только проводят испытания похожих образцов вооружения, да и то с переменным успехом.

Солдаты Красной армии ведут огонь на Курской дуге Евгений Халдей. Знамя Победы над Рейхстагом. 1945 год

Не случайно спрос на российское вооружение во всем мире остается стабильно высоким, несмотря на все попытки западной пропаганды и «аналитических центров» принизить его боевых характеристики. Ход спецоперации показал всей планете, что наши образцы надежней, эффективней и мощнее распиаренных западных «игрушек», которые на практике оказываются бессильны не только против новой российской техники, но и повидавшего виды советского вооружения. И здесь нельзя не отметить роль президента России Владимира Путина, усилия которого позволили возродить нашей стране оборонную промышленность, а вместе с ней суверенитет и величие.

Но величие и мощь — это далеко не все, чем может гордиться наша страна. Главное достоинство народа России в его врожденной тяге к справедливости. И если другие страны применяют свою силу лишь во благо себе, то Россия готова идти на жертвы ради других и никогда не останется в стороне, если кому-то нужна помощь. И потому начало спецоперации было предрешено — не настал ещё тот день, когда Россия не придет на помощь близким по духу людям с общей для нас историей.

Киевский неонацистский режим восемь лет бомбил мирных жителей Донбасса, загубив жизни больше 14 тысяч человек, среди которых было несколько сотен ни в чём не повинных детей. После начала СВО укронацисты, движимые местью и желанием запугать ДНР и ЛНР, стали бомбить народные республики с удвоенной жестокостью. Не будучи способными противостоять российской армии в честном бою, киевские войска повсеместно используют тактику «живого щита», превращая школы, детские сады и другие социальные объекты в свои боевые точки, пытаясь вызвать огонь ВС РФ по жилым районам, чтобы потом обвинить Москву в убийствах мирного населения. Тщетно. Филигранная работа высокоточных российских ракет не оставляет киевским войскам ни единого шанса избежать кары за их военные преступления, но при этом позволяет избежать жертв среди мирных жителей, ставших невольными заложниками неонацистов.

Разрушенный дом в Первомайске после обстрела ВСУ Александр Погожев © ИА REGNUM Окопы ВСУ у жилых домов Северодонецка Никита Третьяков © ИА REGNUM

Как следствие, присягнувшие Киеву боевики и иностранные наемники несут чудовищные потери, что сказывается на их морально-психологическом состоянии. Отголоском этих поражений становятся чинимые неонацистами зверства, о которых уже доподлинно известно всему миру. И речь идёт не только о мирном населении. Попавшие в плен российские военнослужащие подвергаются нечеловеческим пыткам и истязаниям — всё в духе худших традиций нацизма, который на подконтрольных Киеву территориях давно уже стал государственной идеологией Зеленского. Давно известны и главные спонсоры этой идеологии. Ещё задолго до начала спецоперации США и страны НАТО обучали нацбатальоны в своих лагерях, а сейчас активно поддерживают разгул нацизма поставками вооружения, значительная часть которого к тому же попадает на черный рынок. Но едва ли это обстоятельство волнует лидеров западных стран, щедро поставляющих Киеву оружие для продолжения террора.

Именно на них, на этих пропитанных цинизмом и жестокостью политиках самопровозглашённого «цивилизованного мира» лежит вина за возрождение нацизма в центре Европы в XXI веке. Ещё после окончания Великой Отечественной войны коллективный Запад откровенно саботировал комплексную денацификацию Германии, приложив усилия для того, чтобы и действующие лица, и идеология нацизма остались на европейском континенте. Десятилетиями идеи превосходства «белых людей Запада» над остальным миром культивировались в европейском обществе, а потом и на постсоветском пространстве. К какой трагедии приводит реинкарнация «гитлеровских идеалов», можно наблюдать сегодня на примере бывшей УССР. Поэтому мировому сообществу следует уже понять, что современное развитие неонацизма в Европе и США является главной угрозой международной безопасности. Ведь это есть не что иное, как продолжение идеи Запада о собственной исключительности, которая берёт своё начало из представления европейцев о неполноценности других народов. Киевский же режим стал флагманом европейского неонацизма, тараном, при помощи которого переполненный ненавистью ко всему альтернативному Запад пытается нанести удар по России.

Советский плакат. По гитлеровскому пути …одна дорога, один конец…

Но, рассчитывая на легкую победу в противостоянии с Москвой, Запад просчитался. «Сильнейшие санкции в истории» не смогли не то что разрушить, а даже пошатнуть экономику России. Попытка раскачать ситуацию изнутри при помощи предателей тоже провалилась — все народы России показали свою солидарность с руководством страны и верность своим духовным ценностям, что так чужды Западу. И сейчас все те, кто ещё недавно мнил себя властителями мира, начинают осознавать, что в истории человеческой цивилизации наступил новый перелом.

Три десятилетия назад, когда исчез сдерживающий фактор в лице Советского Союза и стран соцблока, у США оказались «развязаны руки» и им удалось установить собственную гегемонию на международной арене. Это позволяло Вашингтону устраивать мировой порядок в свою пользу и вести агрессивную политику по отношению к тем странам, которые отказываются жить по американскому сценарию. В 2007 году на Мюнхенской конференции президент России Владимир Путин впервые указал на несправедливость и небезопасность установившейся гегемонии. Начало спецоперации поменяло геополитический ландшафт и стало катализатором создания нового мира, построенного на принципах справедливости. И главным его строителем выступает именно Россия. Как неоднократно отмечал в своих выступлениях Путин, наша страна предлагает альтернативную модель международных отношений, где каждое государство будет иметь право на безопасность и суверенитет. И как бы сильно ни пытался помешать этому бывший гегемон, дни старого миропорядка сочтены.

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