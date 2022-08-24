Минск, 24 августа 2022, 17:22 — REGNUM Белорусские яблоки дороже польских, но это из-за того, что в Польше дотации на сельское хозяйство, а в Евросоюзе демпингуют. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Алексей Богданов в эфире телеканала СТВ.
У Богданова спросили, почему белорусские яблоки дороже польских. В ответ он подтвердил, что сейчас белорусские яблоки пока стоят больше, чем яблоки из Польши.
«У них [в Польше] большие дотации на сельское хозяйство», — сказал Богданов.
Он также согласился с посылом ведущего, что в Евросоюзе демпингуют.
«В Евросоюзе, конечно, демпинг есть. Здесь конкуренция. И нашим производителям необходимо к этой цене подтягиваться», — заявил министр.