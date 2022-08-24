24 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 09:25 — REGNUM Требование посольства США в Киеве, чтобы американские граждане незамедлительно покинули территорию бывшей УССР, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 24 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Крысы бегут с тонущего корабля Иван Шилов © ИА REGNUM

Американское посольство подчеркнуло, что гражданам Соединённых Штатов необходимо как можно скорее бежать с территории бывшей УССР, причём использовать для этого можно любой доступный транспорт, кроме самолёта, потому что небо бывшей УССР для гражданских судов закрыто.

«Давно пора. И не возвращайтесь!» — призывает Андрей П.

Некоторые комментаторы подозревают, что американцы беспокоятся из-за того, что киевский неонацистский режим слишком сильно разозлил Россию и теперь Москва готовит нацистам мощный ответ. Есть вероятность, что масштаб ответа может быть настолько существенным, что дальнейшее нахождения граждан США на территории бывшей УССР небезопасно.

«Даже США понимают, что киевские террористы перешли все возможные рамки и заслужили многочисленные удары по правительственному кварталу», — поделилась своим мнением Наталья Г.

Часть людей полагает, что бегство американцев может быть связано с тем, что США более не заинтересованы в дальнейшей поддержке киевского неонацистского режима, что означает крушение нацистской власти уже в ближайшее время.

«А может быть, США просто поняли, что с киевским неонацистским режимом ничего не вышло и идея себя не оправдала. Поэтому американские бюрократы покидают [бывш. УССР]?» — задаётся вопросом Агап Т.

Посольство США в Киеве

Ряд пользователей указывает на то, что Российской Федерации надо воспользоваться моментом и нанести сокрушительный удар по центрам принятия нацистских решений в Киеве. Пока на территории бывшей УССР находились американские граждане, полноценное наступление на столицу врага было затруднительным, но теперь перед российским командованием открываются все двери.

«Да неужели?! Значит, России пора накрыть Киев и центры принятия решений. По всем правительственным зданиям и эсбэушным, по всей [бывш. УССР]. Надо ловить момент!» — считает Анатол П.

Нашлись и те, кто призвали граждан не радоваться раньше времени, потому что Белый дом ничего хорошего России делать не собирается, а, наоборот, готовит какую-то очередную громкую провокацию, которая в значительной степени изменить положение дел на фронте.

«Опять что-то нам готовят. Недавно они призвали тоже американцев покинуть [бывш. УССР], так обстрелы Запорожской АЭС начались. В этот раз попасть могут «куда надо», и тогда от [бывш. УССР] останутся лишь ножки, да рожки», — предрекает Максим В.

Те мне менее специальная военная операция России останавливаться не должна. Москва должна сделать всё возможное, чтобы киевский неонацистский режим пал и вся территория бывшей УССР была освобождена.

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«Сами, поди, и жахнут по Раде или ещё по чему-нибудь и на Россию потом всё свалят. Американцы готовят очередную провокацию, походу. Надо быть готовым к самому худшему», — предупреждает Денис Д.

Напомним, 23 августа посольство США в Киеве сообщило на своём сайте о том, что американским гражданам необходимо незамедлительно покинуть территорию бывшей УССР.