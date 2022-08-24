Минск, , 17:16 — REGNUM Конфликт с участием российского гандболиста из команды «Донские казаки» Александра Синицына был спровоцирован сотрудником караоке-бара в Бресте. Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба Евгений Семак.

Монумент «Мужество». Брестская крепость. Брест Alexxx Malev

Родственница Синицына Кристина Андреева в социальных сетях кратко описала хронологию конфликта. По ее информации, Александр Синицын в начале августа подписал контракт с гандбольным клубом «Донские казаки» и уехал с новой командой на сборы и на турнир в Брест.

9 августа после победной игры команда отдыхала в одном из караоке-баров Бреста. Сестра утверждает, что сотрудник заведения спровоцировал конфликт, итогом которого стала потасовка между Синицыным и работником этого заведения. Что стало поводом для конфликта, она в своем посте не уточняла. Однако гендиректор «Донских казаков» утверждает, что сотрудник заведения призвал спортсменов уезжать из Белоруссии.

«Представьте, что в другой стране вам в лицо скажут: «Вы, русские, убирайтесь отсюда». Что вы сделаете? Есть факт, подтверждающий, что такие слова были сказаны. Ситуация не очень приятная. Поскольку разбирательство проходит в дружественной нам стране, надеемся на справедливый исход», — сообщил гендиректор клуба «Донские казаки» Евгений Семак.

Вместе с Александром в баре были ещё игроки из его команды. 10 августа в 6.00 все участники потасовки были задержаны и отвезены в изолятор временного содержания. Спустя некоторое время всех отпустили, а Александра оставили в ИВС.

По словам сестры задержанного, 15 августа Александру предъявили обвинение и адвокат рассказал ей, что брата переводят в СИЗО Бреста. Там он и находится на данный момент.

«Ситуация следующая: адвокат вскоре должна решить вопрос о досрочном освобождении Синицына, случившееся мы считаем провокацией против российского гражданина, поэтому рассчитываем, что ситуация разрешится благополучно», — рассказал Семак.

Как сообщало ИА REGNUM, телеграм-канал Baza написал, что в отношении Александра Синицына в Белоруссии возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».