Каракас, 24 августа, 2022, 03:09 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы намерены предложить новым властям Колумбии создать совместную экономическую зону, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в ходе заседания Национального совета по экономике.

Carlos Rodríguez Николас Мадуро

«Мы предложим президенту Густаво Петро создать крупную торгово-производственную экономическую зону между Северным Сантандером и штатом Тачира», — заявил он.

Мадуро добавил, что в случае успеха область действия экономической зоны можно было бы распространить и на другие регионы Боливарианской Республики. Также он завил о готовности открыть границы и начать торговлю с Колумбией. В связи с этим Мадуро поручил представителям венесуэльского бизнеса подготовить свои предложения о работе с Боготой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минторга Колумбии Герман Умана заявил, что Каракас и Богота ведут подготовку к открытию общей границы. По его оценкам, возможный товарооборот между государствами может в 2022 году составить более $600 млн.