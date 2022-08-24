Вашингтон, 24 августа, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Власти США передадут Нигерии $23 млн, которые были присвоены и вывезены из страны бывшим военным правителем Сани Абачей, сообщило агентство Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Средства находились на счетах в Великобритании, но были отслежены и заморожены по запросу американского правительства. С учетом указанной суммы США согласились вернуть Нигерии в общей сложности более $334,7 млн, связанных с Абачей.

Генеральный прокурор Нигерии Абубакар Малами заверил, что возращенные средства будут направлены на инфраструктурные проекты, в том числе на строительство дороги Абуджа-Кано, а также скоростной автомагистрали Лагос-Ибадан и второго моста через реку Нигер.

Сани Абача правил страной с 1993 по 1998 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа Лондонский музей Хорнимана объявил, что вернет правительству Нигерии 72 артефакта, включая 12 латунных пластин, известных как Бенинские бронзы, которые были незаконно вывезены британскими военными из города Бенина в 1897 году.

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