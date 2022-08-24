Полоцк, Белоруссия, 24 августа, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В Полоцке ищут инвесторов для корпуса бывшего монастыря XVII века. Отдать историческое здание готовы бесплатно. Об этом сообщает Комитет государственного имущества Витебского облисполкома.

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В объявлении «Витебскоблимущества» предлагается взять корпус бывшего монастыря бернардинцев в бесплатное пользование и реализовать там какой-нибудь инвестиционный проект.

Власти расписали преимущества предложенного здания: это древний памятник архитектуры в стиле барокко, построенный в 1695 году на берегу Двины. Когда-то здесь был целый монастырский комплекс, а теперь все его объекты внесены в список историко-культурных ценностей Белоруссии с присвоением 2-й категории.

Как сообщалоИА REGNUM, в Витебской области активно ведутся поиски инвесторов для восстановления артефактов польско-литовской эпохи.