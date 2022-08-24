Москва, , 03:01 — REGNUM Заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие достойно новой серии комедий о суперагенте Остине Пауэрсе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем канале в Telegram.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это безупречное начало для новой серии «Остина Пауэрса». Теперь роль «человека-загадки международного масштаба» играет женщина», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие, если займет должность главы правительства Соединенного Королевства. По ее словам, ядерный удар является важной обязанностью премьер-министра Великобритании, поэтому она готова и к этому. Отметим, что за пост главы британского правительства борются Трасс и экс-глава минфина Великобритании Риши Сунак.

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