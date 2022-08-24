Одесса, Бывш. УССР, , 16:58 — REGNUM В Одессе хотят снять указатели Минска и Бреста с памятного знака на Думской площади. Об этом сообщает издание «Думська».

Одесса Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании горсовета.

В проекте постановления сообщается, что документ был разработан на основании письма министерства развития общин и территорий, в котором сообщалось о необходимости разорвать какие-либо связи с административно-территориальными единицами Белоруссии — в связи с поддержкой официальным Минском специальной военной операции в б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с памятника в Одессе сняли указатели Москвы, Санкт-Петербурга и Таганрога.