Одесса, Бывш. УССР, 24 августа 2022, 16:58 — REGNUM В Одессе хотят снять указатели Минска и Бреста с памятного знака на Думской площади. Об этом сообщает издание «Думська».
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Вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании горсовета.
В проекте постановления сообщается, что документ был разработан на основании письма министерства развития общин и территорий, в котором сообщалось о необходимости разорвать какие-либо связи с административно-территориальными единицами Белоруссии — в связи с поддержкой официальным Минском специальной военной операции в б. УССР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее с памятника в Одессе сняли указатели Москвы, Санкт-Петербурга и Таганрога.