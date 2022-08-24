Одесса, Украина, 24 августа, 2022, 16:58 — ИА Регнум. В Одессе хотят снять указатели Минска и Бреста с памятного знака на Думской площади. Об этом сообщает издание «Думська».

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

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Вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании горсовета.

В проекте постановления сообщается, что документ был разработан на основании письма министерства развития общин и территорий, в котором сообщалось о необходимости разорвать какие-либо связи с административно-территориальными единицами Белоруссии — в связи с поддержкой официальным Минском специальной военной операции в б. УССР.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее с памятника в Одессе сняли указатели Москвы, Санкт-Петербурга и Таганрога.