Москва, 24 августа, 2022, 03:00 — ИА Регнум. Арбитражный суд Московского округа вынес новое решение по спору о брачном договоре бывшего банкира и экс-сенатора Дмитрия Ананьева. В рамках дела о банкротстве экс-владельца «Промсвязьбанка» было частично отменено постановление Девятого арбитражного апелляционного суда «в части отказа в признании недействительными» договора дарения земельного участка супруге и в части брачного договора, который был заключен в период, когда у банка прослеживались финансовые проблемы. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, но может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного суда РФ, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Таким образом, дарение участка в поселке Горки-2 площадью 1,5 тыс. кв. м, которое осуществил Ананьев, было признано недействительным и имущество вернётся в конкурсную массу. Также оспорен был и брачный договор от 2015 года.

Напомним, ранее недействительными признали сделки по дарению акций компании VELUX ASSETS LIMITED и квартиры в переулке Скатертный, 11 в Москве. Для расчётов с кредиторами также планируется использовать средства, вырученные от продажи квартир в Москве, более 20 участков в поселке Горки-2 и многого другого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, банкротство Ананьева было инициировано «Промсвязьбанком», создателями которого были оба брата. Позднее банк перешёл под контроль государства, а братья стали фигурантами уголовного дела о хищении миллиардов рублей. На сегодня они заочно арестованы судом.

Помимо этого, суд в июне 2022 года по иску ПСБ на сумму более 282 млрд рублей взыскал с Ананьевых убытки — более 91 млрд рублей.

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