Минск, 24 августа, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В МВД поступило более 20 ходатайств от граждан стран Прибалтики и Польши о предоставлении разрешения на постоянное проживание в Белоруссии по упрощенной процедуре. Об этом заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД республикиАлексей Бегун.

ИА REGNUM Флаг Белоруссии

«Консультации граждан приграничных государств по данному вопросу продолжаются, мы отмечаем высокую заинтересованность гостей в возможности получения такого разрешения и дальнейшей интеграции в Белоруссии», — заявил Бегун.

Как сообщалоИА REGNUM, упрощëнный порядок получения разрешения на постоянное проживание предполагает сокращение сроков рассмотрения соответствующих ходатайств иностранцев (до 30 дней), а также изменение самой процедуры рассмотрения (въезд без визы). Она применяется для иностранцев из приграничных государств, которые имеют белорусские корни, либо являются этническими белорусами.