Минск, , 16:41 — REGNUM В Белоруссии намерены развивать шеринговую экономику. Речь идëт об аренде недвижимости, транспорта, товаров. Шеринг должен стимулировать развитие ИТ-сектора. Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич.

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«Новый подход [шеринг] получил наибольшее распространение в таких сферах, как транспорт, недвижимость, потребительские товары и частные услуги, машины и оборудование, а также финансы. Это такие популярные бизнес-модели, как каршеринг, байкшеринг, временное размещение у частных лиц, коворкинг, С2С-продажи, фриланс, краудфандинг и другое», — заявила Татьяна Бранцевич.

В Минэкономики убеждены, что шеринг стимулирует развитие ИТ-рынка.

«В сущностном плане такие модели чаще всего представляют собой информационные сервисы. По сути, большинство компаний, функционирующих в сфере экономики совместного потребления, с формальной точки зрения, осуществляют деятельность в области информационного обслуживания. То есть, создавая условия для продвижения шеринга в стране, мы дополнительно стимулируем развитие IT-сектора в целом», — сказала Татьяна Бранцевич.