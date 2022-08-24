24 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили показания диверсанта киевского неонацистского режима, который сдался властям ДНР, о том, как он проходил обучение на территории Чехии.

Тимур Кондратьев, , 09:26 — REGNUM Сообщение министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики о том, что на территории ДНР задержали диверсанта, который планировал совершить теракт во время проведения референдума по вхождению республики в состав Российской Федерации, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 24 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Игумнов. Искореним шпионов и диверсантов! (фрагмент) 1937

Несостоявшийся террорист сам решил сдаться властям ДНР и рассказать свою историю. Имя нашего «героя» Евгений Карпенко, и определённое время в целях заработка он посещал Чехию. Именно на территории этого европейского государства Карпенко поступило соблазнительное предложение от спецслужб киевского неонацистского режима, от которого он не смог отказаться.

Новоявленному диверсанту предстояло совершить террористический акт на территории Донецкой Народной Республики, которая готовится к проведению референдума по вхождению в состав России. Для этого Карпенко прошёл соответствующее обучение по огневой подготовке и даже изучил основы минного дела. Причём тренировочный лагерь был расположен на территории всё той же Чехии.

«Киевские нацисты взрастили государство-террориста! А все государства, которые поддерживают террористов, есть государства — спонсоры терроризма. В данном случае это США, ЕС и Чехия», — указывает Юрий С.

Полученные навыки Карпенко должен был применить в селе Володарское под Мариуполем, заложив взрывчатку в здании местной администрации. Причём диверсант утверждает, что получил тысячу евро наличными из рук сотрудника киевских спецслужб сразу же, как только дал согласие на вербовку.

«Чехия тоже, оказывается, пособник терроризма. Хотя, чему это я удивляюсь. Они же одни из первых себя русофобами в Европе выставили», — отметил Святослав С.

«Насколько же человек эмоционально должен быть слаб, чтобы его завербовали! И как модно стало на [территории бывшей УССР] устраивать террористические акты!» — отметила Виктория А.

Многие пользователи пришли к выводу, что киевский неонацистский режим не способен создавать убеждённых, глубоко идейных террористов, его удел — это слабые духом граждане, которые не нашли себя в этой жизни. Главной мотивацией для совершения террористического акта во славу нацистов в данном случае выступают деньги.

«На деле все эти киевские террористы — это конченые неудачники, которых западные спецслужбы используют как марионеток. А эти идиоты реально верят ведь, что они выполняют невероятно важную миссию. Хотя за большие деньги они и не в такое готовы, наверное, поверить», — предполагает Агап Т.

Клод Верлинд. Марионетки

Некоторые комментаторы отмечают, что Карпенко выбрал для себя лучшее из возможных решений ситуации, в которую угодил, — он сдался властям ДНР. Но это никак не означает, что он может теперь спокойно разгуливать по Донецку без присмотра со стороны правоохранителей.

«Несмотря на чистосердечное, нужно предать его строгому суду, ведь даже с потенциальными террористами нельзя церемониться, и это факт», — считает Марат П.

Часть людей уверена, что террористов, которых завербовали киевские нацисты, достаточно много, чтобы пролезть на нашу территорию и совершить злодеяние. Поэтому необходимо всем в это неспокойное время быть особо бдительными.

«Нужно всё усилить, контроль и защиту граждан, как в ДНР и ЛНР, так и на территории всей России. Террористы на службе киевского неонацистского режима нам всем спать спокойно не дадут в ближайшее время», — уверен Захар Ф.

Напомним, 23 августа министерство государственной безопасности Донецкой Народной Республики сообщило о том, что на территории ДНР задержали диверсанта, который планировал совершить теракт во время проведения референдума по вхождению республики в состав Российской Федерации.