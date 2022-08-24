Лондон, , 02:41 — REGNUM Помощь бывшей УССР убеждают не сокращать британские дипломаты своих коллег в европейских странах. Об этом 23 августа сообщает газета Telegraph.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Дипломаты Соединенного Королевства отправились по столицам европейских стран, чтобы убедить коллег не сокращать помощь киевским властям на фоне роста цен. В Лондоне опасаются, что с наступлением осени наступит переломный момент и жители стран Европы изменят свою позицию в отношении помощи бывшей УССР.

Отмечается, что власти западных стран всё больше обеспокоены расходами на военную помощь, на фоне резкого роста цен на энергоносители. В некоторых странах ЕС, по данным издания, якобы рассматривают возможность выступить за ослабления антироссийских санкций накануне саммита глав МИД ЕС в Праге 30–31 августа.

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