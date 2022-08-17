Лондон, 24 августа, 2022, 02:41 — ИА Регнум. Помощь бывшей УССР убеждают не сокращать британские дипломаты своих коллег в европейских странах. Об этом 23 августа сообщает газета Telegraph.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бывшая УССР

Дипломаты Соединенного Королевства отправились по столицам европейских стран, чтобы убедить коллег не сокращать помощь киевским властям на фоне роста цен. В Лондоне опасаются, что с наступлением осени наступит переломный момент и жители стран Европы изменят свою позицию в отношении помощи бывшей УССР.

Отмечается, что власти западных стран всё больше обеспокоены расходами на военную помощь на фоне резкого роста цен на энергоносители. В некоторых странах ЕС, по данным издания, якобы рассматривают возможность выступить за ослабления антироссийских санкций накануне саммита глав МИД ЕС в Праге 30–31 августа.