Москва, 24 августа, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Двумя исками, поданными в арбитраж Москвы, Минпромторг России пытается взыскать с АО «Научно-исследовательский институт систем связи и управления» более 2,78 млрд рублей. Оба дела приняты к производству и касаются взыскания субсидий, а также штрафных санкций, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Оба исковых заявления были поданы 20 июля 2022 года. Дела приняли судьи Крикунова и Киселева.

В первом споре, который начнут рассматривать 20 октября 2022 года, речь идёт «о взыскании субсидии, предоставленной по договору, в размере 630 905 101 рубля 17 копеек, штрафных санкций в размере 511 259 724 рублей 62 копеек». Общая сумма претензий — более 1,142 млрд рублей.

Второй спор заслушают 20 сентября. В нём истец настаивает на взыскании субсидии, предоставленной по договору от 2016 года, в размере 580 млн рублей, штрафных санкций — 315 076 666 рублей 67 копеек, а также субсидии, предоставленной по другому договору от того же года, в размере 480 млн рублей и штрафных санкций — 263 521 403 рублей 51 копейки. Общая сумма требований по второму иску — свыше 1,638 млрд рублей.

Напомним, также отдельным иском министерство требует взыскать свыше 302 млн рублей с АО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат» из Ярославской области.