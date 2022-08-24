Вена, , 02:30 — REGNUM Объединение стран экспортеров нефти ОПЕК+ может сократить нефтедобычу в случае, если Иран возобновит извлечение и экспорт сырья. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Такой вариант событий допускается при условии восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а также снятия санкций с иранских властей и компаний.

По информации журналистов, у участников ОПЕК+ вызывает беспокойство возможное восстановление ядерной сделки, которое может высвободить дополнительные объемы нефти из Ирана и увеличить предложение на мировом рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа иранский министр нефти Джавад Овджи заявил, что страна готова в кратчайшие сроки увеличить добычу нефти до уровня, который был до введения санкций против Тегерана.

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