Вена, 24 августа, 2022, 02:30 — ИА Регнум. Объединение стран — экспортеров нефти ОПЕК+ может сократить нефтедобычу в случае, если Иран возобновит извлечение и экспорт сырья. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Такой вариант событий допускается при условии восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а также снятия санкций с иранских властей и компаний.

По информации журналистов, у участников ОПЕК+ вызывает беспокойство возможное восстановление ядерной сделки, которое может высвободить дополнительные объемы нефти из Ирана и увеличить предложение на мировом рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа иранский министр нефти Джавад Овджи заявил, что страна готова в кратчайшие сроки увеличить добычу нефти до уровня, который был до введения санкций против Тегерана.