Нью-Йорк, США, 24 августа, 2022, 02:25 — ИА Регнум. Основатель хедж-фонда Tiger Management Corp Джулиан Робертсон скончался в возрасте 90 лет, сообщает газета The Financial Times.

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По предварительным данным, бизнесмен умер из-за проблем с сердцем. Он ушел из жизни в своем доме в Нью-Йорке.

Напомним, в 1980 году Джулиан Робертсон создал хедж-фонд Tiger Management с уставным капиталом $8 млн. Ему удалось сделать из корпорации один из крупнейших фондов с общим капиталом более $21 млрд. Робертсон считался одним из самых влиятельных инвесторов в США.