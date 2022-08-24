Вильнюс, , 02:14 — REGNUM Гражданам России могут отказать во въезде на территорию бывших прибалтийских республик СССР, а также других стран ЕС, если они не осудят освободительную военную операцию РФ на территории бывшей УССР и не признают Крым «принадлежащим» оккупационному киевскому режиму. Об этом со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса 23 августа сообщает портал Delfi.

Мальчиш-плохиш Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению высокопоставленного литовского чиновника, сотрудники пограничной службы имеют полное право рассматривать «данный фактор» в качестве достаточной причины для отказа гражданину России во въезде.

Габриэлюс Ландсбергис «Исходя из ответа, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что власти республики стремятся к полному запрету на посещение гражданами России стран ЕС, однако согласились бы и на ограничение их въезда лишь в ряд стран сообщества.

О намерении создать коалицию стран для лоббирования запрета выдачи шенгенских виз гражданам России ранее заявили власти Польши.

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