Вашингтон, , 02:07 — REGNUM Время сейчас работает против киевского режима, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире американского телеканала CNN.

Белый дом Alex Proimos

«Мы понимаем срочность, и мы продолжим стараться соответствовать», — добавил он.

Кирби подчеркнул, что Вашингтон ищет новые способы оказать помощь киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники агентства Associated Press рассказали, что Вашингтон готовит новый пакет военной помощи для киевского режима на общую стоимость $3 млрд. Предполагается, что официально американские власти объявят об этом 24 августа. Также США намерены выделить для бандеровских боевиков $25,2 млн.