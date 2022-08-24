Боржоми, Грузия, 24 августа, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Глава военного ведомства Грузии Джуаншер Бурчуладзе непосредственно прибыл на место тушения лесного пожара вблизи Боржоми, сообщает 23 августа mod. gov. ge.

Mod.gov.ge Джуаншер Бурчуладзе принимает участие в тушении пожара

Министр обороны на месте ознакомился с ходом работ по ликвидации пожара. Силы обороны Грузии уже второй день активно участвуют в работах по тушению пожара. Они были вовлечены в процесс эффективного осуществления противопожарных мероприятий по распоряжению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

В настоящее время работы по ликвидации пожара проводит личный состав роты быстрого реагирования радиационной, химической и биологической защиты инженерно-боевого батальона 1-й пехотной бригады. Военные пытаются своевременно локализовать пожар с помощью специальной техники — гусеничных пожарно-спасательных транспортёров, водовозов и пожарных внедорожников.

Напомним, что 20 августа в Боржомском лесу начался сильный пожар, который до сих пор не удаётся локализовать.