Лондон, 24 августа, 2022, 01:59 — ИА Регнум. Запрет на использование шлангов для полива в целях экономии воды из-за аномальной жары и засухи вступил в силу в Великобритании. Об этом 23 августа сообщила компания Thames Water, предоставляющая услуги по водоснабжению и очистке сточных вод.

Алексей Колчин ИА REGNUM Полив растений

Запрет коснётся 14 млн жителей Лондона и ближайших южных графств. Запрещается использование водопроводных шлангов для полива земельных участков, мытья машин, окон, наполнения бассейнов, фонтанов и прудов. Кроме того, запрещается использовать разбрызгиватели и струйные моечные машины со шлангами.

Исключение сделано для инвалидов и граждан с проблемами передвижения.

Кроме того, такой же запрет был введён компанией South West Water в графстве Корнуолл и части графства Девон. В графстве Йоркшир запрет вступит в силу с 26 августа, а в ряде графств полив из шлангов запрещён с 5 августа. По данным издания Daily Mail ограничительные меры в стране коснутся 20,5 млн человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ряде регионов Великобритании был объявлен оранжевый уровень погодной опасности в связи с аномальной жарой. Из-за сильной засухи в магазинах страны на прилавках появились овощи странной формы, либо мельче обычных стандартных размеров.