Мелитополь, 24 августа, 2022, 01:48 — ИА Регнум. Выполнение ультиматума киевского режима по выводу российских войск с территории Запорожской атомной электростанции равносильно самоубийству, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Запорожская АЭС

«Отдавать атомную станцию, по которой боевики Зеленского стреляют на протяжении четырех месяцев, равносильно самоубийству, и такое решение не будет принято», — приводит его слова РИА Новости.

Рогов добавил, что киевский режим намерен вернуть себе электростанцию, чтобы продолжить на ней эксперименты по созданию грязной бомбы. По его словам, бандеровцы намерены таким образом держать в заложниках весь мир. Также Рогов подчеркнул, что безопасность АЭС в настоящее время обеспечивают российские средства противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш не произнес ни слова осуждения в адрес киевского режима из-за обстрелов Запорожской АЭС. Он добавил, что киевские нацисты продолжают обстрелы ЗАЭС.