Кабул, 24 августа, 2022, 01:47 — ИА Регнум. По меньшей мере восемь детей стали жертвами сильного наводнения, обрушившегося на центральную и восточную части Афганистана, сообщил на своем сайте Детский фонд ООН (UNICEF).

Фрэнсис Данби. Потоп. 1840

Еще больше детей пострадали или пропали без вести. Представительство ЮНИСЕФ в Афганистане предупредило, что число погибших детей может возрасти.

ООН решила направить несколько групп своих сотрудников на восток Афганистана для оказания помощи тысячам людей, которые остались без крова и запасов продовольствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в провинции Газни в Афганистане был полностью затоплен кишлак Навдех. Наводнение заставило десятки семей покинуть свои дома и укрыться на холмах рядом с населенным пунктом.