Рига, 24 августа, 2022, 01:38 — ИА Регнум. У памятника воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков латвийская полиция 23 августа задержала 14 человек из числа протестующих против варварского сноса монумента. Об этом со ссылкой на полицию сообщает портал Delfi.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги

Отмечается, что всего в рижском парке Победы в протесте против демонтажа памятника, проводимого по решению городской думы, участвовали несколько десятков человек. Монумент в результате действий властей был разрушен.

Напомним, вечером 22 августа у советского памятника были задержаны семь его защитников.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении властей Риги, организовавших разрушение советского памятника.