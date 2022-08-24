Тбилиси, , 17:50 — REGNUM Национальная комиссия по коммуникациям Грузии (GNCC) подвергла санкциям три оппозиционных телекомпании, сообщает 23 августа грузинский телеканал «Формула».

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За демонстрацию видеоролика «Домой, в Европу!» комиссия вынесла предупреждения телеканалам «Формула» и «TV Пирвели» и оштрафовала телеканал «Мтавари архи» на 118 688 лари ($42 540).

23−25 июня эти телеканалы показывали видеоролик, призывавший граждан выйти на прозападный и антиправительственный митинг в Тбилиси. Правящая партия «Грузинская мечта» посчитала, что видеоролик имел характер политической предвыборной агитации, тем самым телеканалами был нарушен закон. Поэтому «Грузинская мечта» подала жалобу в национальную комиссию по коммуникациям.

Оппозиционные СМИ, в свою очередь, рассматривают жалобу правящей партии как стремление применить карательные меры и отмечают, что «такая преднамеренная атака правительства на оппозиционные СМИ станет ещё одним препятствием на пути европейской интеграции страны».