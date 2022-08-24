Мехико, , 01:25 — REGNUM Протестная акция, в которой приняли участие около 50 работников СМИ и общественников, прошла в городе Акапулько на юго-западе Мексики после убийства журналиста Фредида Романа. Об этом передал телеканал Televisa.

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Сообщается, что демонстранты на некоторое время перекрыли одну из центральных улиц города. Они привлекали внимание к проблеме убийства журналистов в Мексике. При этом столкновений с полицией зафиксировано во время акции не было, протест прошел мирно.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа преступники застрелили директора издания La Realidad, журналиста Фредида Романа в штате Герреро на юго-западе Мексики. Уточнялось, что публициста убили возле его дома в Чильпасинго. Пока причина убийства неизвестна. По факту преступления возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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