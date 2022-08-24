Киев, , 01:17 — REGNUM Страны Запада призвал предоставить киевскому режиму более мощные системы противовоздушной обороны Владимир Зеленский. Такое заявление политик сделал 23 августа в интервью французскому журналу L’Express.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснил Зеленский, киевскому режиму нужны системы мощной противовоздушной обороны, которые в состоянии предоставить западные партнёры. По словам Зеленского, странам Запада проще будет помочь Киеву с системами ПВО, чем выделять средства на покрытие торгового дефицита.

Зеленский уточнил, что после развёртывания более мощных систем ПВО киевский режим сможет лучше защищать атомные, логистические и стратегические центры на территории бывшей УССР. Как утверждает Зеленский, таким образом будут созданы более безопасные условия для возвращения в страны жителей бывшей УССР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Зеленский заявил о своём намерении не допускать повторения минских соглашений.

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