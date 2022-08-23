Нью-Йорк, США, 24 августа, 2022, 01:08 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 23 августа сдержанным снижением на фоне ожидания инвесторами представления главой ФРС Джеромом Пауэллом перспектив кредитно-денежной политики.

Rafael Matsunaga Фондовая биржа США

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 154,02 пункта (0,47%), до уровня 32 909,59 пункта. S& P 500 подешевел на 9,26 пункта (0,22%), до уровня 4128,73 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на символические 0,27 пункта (0,00%), до уровня 12 381,30 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $3,51 (3,89%), до уровня $93,74 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 22 августа снижением на фоне ожидания инвесторами «агрессивного» повышения ключевой ставки ФРС.

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