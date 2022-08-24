Анкара, , 01:07 — REGNUM Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход из порта Одессы двух сухогрузов, на которые погружено в общей сложности 46,1 тыс. тонн продовольствия с территорий бывшей УССР. Об этом сообщается на сайте СКЦ.

Грузовые краны Одесского порта Russianname

Первое судно — Ganosaya — должно покинуть порт и доставить в Ливию 16,5 тыс. тонн кукурузы. Второй сухогруз — Zhe Hai 505, предназначенный для перевозки 29,6 тыс. тонн семян рапса, направится в нидерландский Роттердам.

Выход кораблей назначен на 23 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СКЦ в Стамбуле разрешил отправку в Турцию из порта Черноморск судна Kafkam Etler, на борт которого погрузили 2 437 тонн кукурузы с территорий бывшей УССР.

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