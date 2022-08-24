Джакарта, , 01:03 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,5 зафиксировали сейсмологи на западе Индонезии, сообщает индонезийское агентство метеорологии, климатологии и геофизики.

Землетрясение Smchealth.org

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 64 километрах к юго-западу от района Каур в провинции Бенгкулу. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 12 километром под морским дном. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Ученые добавили, что подземные толчки не были способны вызвать цунами.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа на острове Бали в Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. В результате происшествия разрушился дом в центральном районе провинции Западная Нуса Тенггара.

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