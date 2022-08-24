Вашингтон, , 00:51 — REGNUM Полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Zephyr-8, который длился 64 дня, закончился падением устройства на территории США. Об этом сообщило во вторник издание Simple Flying.

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Связь с ним была потеряна 19 августа над штатом Аризона. Сам аппарат пока не найден. Zephyr-8 установил рекорд по продолжительности полета беспилотника. Предыдущий подобное максимальное значение для БПЛА было меньше более чем в два раза.

Zephyr-8 был выпущен европейским концерном Airbus. Аппарат работает на солнечных батареях, его составляет около 25 метров, а масса — 75 кг. Полеты БПЛА проходили в стратосфере.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля в Румынии недалеко от авиабазы Кампиа Турзи разбился разведывательно-ударный беспилотник военно-воздушных сил США MQ-9 Reaper.

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