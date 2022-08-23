Саранск, 24 августа, 2022, 00:31 — ИА Регнум. В Саранске после жалоб жителей микрорайона Химмаш о неприятном запахе круглосуточный мониторинг стал более тщательным. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по Мордовии Татьяна Харитонова в ходе встречи с главой республики Артемом Здуновым.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Администрация городского округа Саранск

По её словам, в ходе исследования нашли превышение нормативных показателей содержания вредных веществ в воздухе на всех 10 точках, где проводился забор проб.

«По ряду показателей, в том числе аммиаку и сероводороду, ПДК (предельно допустимая концентрация) не достигло, но 0,5 ПДК есть — это тот уровень загрязнения, когда вещество не находим, но запах чувствуем», — пояснила она.

Предположительными источниками загрязнения атмосферы Харитонова назвала «Ветсанутильзавод», очистные сооружения и «Мордовбитум». Более точные выводы будут сделаны после окончания исследования, которое проводит управление Росприроднадзора по региону.

В настоящее время количество проб, не соответствующих нормам, значительно уменьшилось, сократилось и число жалоб от жителей города.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины июля Центр управления регионом (ЦУР) получил около 200 жалоб, которые связаны с неприятным запахом в микрорайонах Химмаш и Юбилейный. Глава Мордовии был с проверкой на «Ветсанутильзаводе», где был зафиксирован едкий дым. Деятельность завода позднее была приостановлена.

Также был проведен предварительный осмотр территории рядом с заводом «Мордовбитум». Около жилых домов вблизи предприятия зафиксирован резкий запах битума.

В прокуратуру были направлены материалы, подготовленные Роспотребнадзором, о необходимости проверочных мероприятий на «Ветсанутильзаводе» и «Саранскгорводоканале».

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