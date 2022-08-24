Асунсьон, , 00:26 — REGNUM Генеральная прокуратура Парагвая начала расследование в отношении парагвайского вице-президента Уго Веласкеса, который ранее был обвинен властями США в причастности в коррупции. Об этом сообщается на сайте правоохранительного ведомства.

Флаг Парагвая (сс) 總統府

Отмечается, что процесс расследования стартовал после заключения правовой экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа американский госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что США вводят санкции в отношении Веласкеса из-за якобы его причастности к коррупции. Глава Госдепа утверждает, что вице-президент через своего соратника дал взятку чиновнику ради своих финансовых интересов.

После этого Веласкес заявил о планах уйти в отставку, но через неделю он отказался покидать пост, чтобы дождаться официального расследования и обвинений против себя.

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