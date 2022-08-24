Асунсьон, 24 августа 2022, 00:26 — REGNUM Генеральная прокуратура Парагвая начала расследование в отношении парагвайского вице-президента Уго Веласкеса, который ранее был обвинен властями США в причастности в коррупции. Об этом сообщается на сайте правоохранительного ведомства.
Отмечается, что процесс расследования стартовал после заключения правовой экспертизы.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа американский госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что США вводят санкции в отношении Веласкеса из-за якобы его причастности к коррупции. Глава Госдепа утверждает, что вице-президент через своего соратника дал взятку чиновнику ради своих финансовых интересов.
После этого Веласкес заявил о планах уйти в отставку, но через неделю он отказался покидать пост, чтобы дождаться официального расследования и обвинений против себя.
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