Асунсьон, 24 августа, 2022, 00:26 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Парагвая начала расследование в отношении парагвайского вице-президента Уго Веласкеса, который ранее был обвинен властями США в причастности к коррупции. Об этом сообщается на сайте правоохранительного ведомства.

(сс) 總統府 Флаг Парагвая

Отмечается, что процесс расследования стартовал после заключения правовой экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа американский госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что США вводят санкции в отношении Веласкеса из-за якобы его причастности к коррупции. Глава Госдепа утверждает, что вице-президент через своего соратника дал взятку чиновнику ради своих финансовых интересов.

После этого Веласкес заявил о планах уйти в отставку, но через неделю он отказался покидать пост, чтобы дождаться официального расследования и обвинений против себя.